La Federazione calcistica inglese sul Manchester City: “Stiamo esaminando la situazione da vicino”

02/10/2026 | 11:16:23

La FA (Federazione calcistica inglese) ha diramato un comunicato riguardo alla situazione Manchester City: “La decisione della Commissione indipendente ha implicazioni significative per l’integrità del calcio. Stiamo esaminando attentamente questa decisione e le sue implicazioni e adotteremo i provvedimenti necessari. Poiché il procedimento tra la Premier League e il Manchester City Football Club è ancora in corso, non desideriamo rilasciare ulteriori commenti in questa fase. Tuttavia, continueremo a monitorare attentamente gli sviluppi”.

foto x city