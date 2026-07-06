La federazione belga: “Nessun chiarimento sul caso Balogun, costretti a fare ricorso”

06/07/2026 | 16:00:39

Il Belgio ha diramato una nuova nota ufficiale sul caso Balogun: “In seguito alla sua precedente dichiarazione, la KBVB desidera fornire una spiegazione pubblica degli eventi delle ultime ore. Dopo aver appreso dai media della decisione della FIFA di revocare la la squalifica del giocatore Folarin Balogun, la KBVB ha inviato una lettera alla FIFA richiedendo una copia di tale decisione, una spiegazione della procedura seguita e un chiarimento sulla propria posizione in merito ai regolamenti applicabili. L’unica risposta ricevuta dalla KBVB è stata una lettera della FIFA in cui si affermava che tale corrispondenza era da considerarsi un ricorso, che era stato nominato un arbitro e che alla KBVB erano state concesse solo poche ore per completare il ricorso. Non sono state fornite informazioni sostanziali. Tuttavia, il regolamento stesso della FIFA stabilisce che un ricorso è ammissibile solo se la motivazione della decisione è stata comunicata in anticipo al ricorrente Mentre la KBVB ha semplicemente richiesto un legittimo chiarimento, la FIFA ha trasformato tale richiesta in un ricorso, salvo poi dichiararlo immediatamente inammissibile. Allo stesso tempo, la FIFA si è rifiutata di rispondere alle legittime richieste di informazioni da parte della KBVB. Al momento, la KBVB non ha ancora ricevuto alcuna decisione o spiegazione dalla FIFA in merito alla questione. Si trova quindi costretta a contestare formalmente l’idoneità del giocatore in questione. Indipendentemente dall’esito sportivo di questa partita, la KBVB è profondamente preoccupata per l’evolversi degli eventi. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, continuerà a impegnarsi per difendere i principi fondamentali dell’etica, della lealtà sportiva e degli interessi del calcio nel suo complesso”.

foto x usa