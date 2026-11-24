La Federazione africana accoglie la decisione del TAS: “Rispettiamo la sentenza e adotteremo tutte le misure per attuarla”

24/11/2026 | 19:17:46

La CAF, la Federazione calcistica africana, ha rilasciato un comunicato in seguito alla decisione del TAR di assegnare la Coppa d’Africa 2025 al Senegal: “La decisione della Commissione d’Appello delle CAF del 17 marzo 2026 è annullata. La decisione del Consiglio Disciplinare delle CAF dell’11 febbraio 2026 è confermata. Il Senegal è stato quindi dichiarato vincitore della Coppa d’Africa 2025 TotalEnergies CAF Marocco dalla CAS. La CAF rispetta la sentenza del CAS e adotterà tutte le misure necessarie per attuarla”.

Foto: Sito CAF