La famiglia di Messi: “Papà Jorge sta affrontando un problema di salute”

18/06/2026 | 19:29:06

Il comunicato della famiglia di Messi sulle condizioni del padre Jorge: “La famiglia Messi informa che Jorge sta affrontando un problema di salute. In questo momento si trova sotto osservazione medica, in fase di recupero e con un’evoluzione favorevole all’interno del quadro clinico che presenta. Di fronte alle versioni, alle voci e alle speculazioni circolate nelle ultime ore, la famiglia desidera esprimere il proprio profondo disappunto per la mancanza di sensibilità, rispetto e scrupoli con cui alcune persone hanno trattato una situazione strettamente privata e familiare”.

Foto: Instagram Inter Miami