La FA scozzese sul rinvio della partita con l’Ucraina: “Scelta giusta, il calcio ora è in secondo piano”

Con la guerra che insanguina l’Ucraina, il calcio passa inevitabilmente in secondo piano: nella giornata di ieri, infatti, la FIFA ha deciso di rinviare la partita che la nazionale del paese avrebbe dovuto disputare il 24 marzo contro la Scozia, valevole per la semifinale dei playoff necessari per accedere al prossimo mondiale.

Una decisione condivisa da Ian Maxwell, amministratore delegato della FA scozzese, che sui canali ufficiali della federazione ha commentato: “Alla luce del conflitto in corso in Ucraina, è corretta la decisione della FIFA di posticipare i nostri play-off, come richiesto dalla Federcalcio ucraina. L’importanza e il significato del calcio sono notevolmente in secondo piano durante una guerra e i nostri pensieri sono rivolti ai civili ucraini colpiti dal conflitto”.

La Federazione scozzese ha inoltre affermato che i quella data dovrebbe essere prevista un’amichevole contro una Nazionale ancora da definire.

Foto: Facebook Federazione scozzese