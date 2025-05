La FA Cup è del Crystal Palace! Eze stende il Manchester City (1-0)

17/05/2025 | 19:45:38

La FA Cup è del Crystal Palace! A decidere l’incontro una rete di Eberechi Eze al 16’: il giocatore, imbeccato in area da Daniel Munoz, trafigge il portiere e firma il vantaggio. Al 36’ il Manchester City ha l’occasione per pareggiare i conti, ma Omar Marmoush fallisce il calcio di rigore concesso per fallo di Tyrick Mitchell su Bernardo Silva. Dal dischetto, però, il calciatore si fa ipnotizzare da Dean Henderson. L’1-0 resiste anche per tutto il maxi recupero, ben 13 minuti, concesso dall’arbitro Atwell. Finisce dunque 1-0 per il Crystal Palace che porta a casa il primo successo nella competizione dopo due finali perse. E il Cyrstal Palace vola in Europa League.

Foto: Instagram Crystal Palace