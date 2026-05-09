La dura accusa di Davis a Dossena: “Questo razzista codardo mi ha chiamato scimmia per tutta la partita”

09/05/2026 | 20:54:36

Tramite Instagram arriva una denuncia diretta, con nome e cognome e tanto di foto di Keinan Davis. L’attaccante dell’Udinese ha denunciato Alberto Dossena, difensore dei sardi, che lo avrebbe insultato con epiteti razzisti.

Questo quanto si legge: “Questo codardo razzista mi ha chiamato scimmia per tutta la partita. Spero che la Lega Serie A possa prendere le giuste decisioni”.

Foto: Instagram Davis