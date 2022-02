La doppietta di Lewandoski vale tre punti, ma il Bayern non sembra più lo stesso

Si respira un’aria strana in Baviera. Il Bayern Monaco si è presentato alla gara contro il fanalino di coda Greuther Furth dopo la sconfitta di una settimana fa contro il Bochum e il pareggio in Champions contro il Salisburgo. Due squadra sicuramente alla portata dei bavaresi, che negli ultimi anni hanno dimostrato di poter annichilire ogni tipologia di avversari, dal più piccolo a vere e proprie corazzate. Anche oggi l’approccio della squadra di Nagelsmann non è stato impeccabile al punto che il primo tempo si è chiuso con il vantaggio degli ospiti. Nella ripresa piano piano il Bayern è tornato a fare quello che sa fare, cioè segnare a raffica e vincere. A caricarsi la squadra sulle spalle il solito Lewandowski, autore di una doppietta che lo porta a quota 28 reti nella classifica marcatori.

Foto: Twitter Champions League