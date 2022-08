La doppietta di Dybala e l’incornata di Ibanez stendono il Monza: 3-0 all’Olimpico

La Roma si impone per 3-0 sul Monza. I brianzoli devono rimandare, nuovamente, l’appuntamento con il primo storico punto nel massimo campionato italiano. All’Olimpico è andata in scena la notte della Joya: Paulo Dybala ha siglato una doppietta trovando i primi due gol con la maglia giallorossa e il gol numero 100 in Serie A. Nel secondo tempo, al minuto 61, è stato Roger Ibanez a dare il colpo finale ai brianzoli portando il risultato sul 3-0. Esordio per Andrea Belotti che è andato molto vicino al gol alla sua prima presenza in giallorosso. La Roma si porta così a 10 punti e, per una notte, si trova in vetta alla classifica in solitaria.

Foto: Instagram Roma