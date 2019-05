La doppietta di Diaw regala il primo atto al Cittadella. Il Verona cade 2-0

Il Cittadella si porta a casa il primo round della finale playoff di serie B contro il Verona. La squadra di Venturato vince per 2-0 grazie alla doppietta di Davide Diaw, che realizza un gol per tempo e mette ora i granata in una’ottima posizione in vista del ritorno. L’ultimo atto che deciderà chi sarà, insieme a Lecce e Brescia, la terza squadra a salire in serie A è in programma domenica 2 giugno.

Cittadella-Verona 2-0 (Diaw 2)

Foto: Sito Cittadella