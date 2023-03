La doppietta di Dessers illude la Cremonese, ma Bajrami al 92′ regala i tre punti al Sassuolo (3-2)

Bajrami al 92′ spegne ogni speranza della Cremonese: 3-2 Sassuolo al Mapei Stadium. I primi due squilli della partita sono Okereke, che dopo 11 secondi colpisce male di testa, mentre al 12′ calcia alto dal limite. I neroverdi rispondono al 15′ con Pinamonti, che defilato sulla destra calcia forte ad incrociare, ma Carnesecchi è attento. Il Sassuolo passa al 26′: punizione potente sotto la traversa di Laurienté dal limite che batte un non perfetto Carnesecchi con un tiro centrale che prende una strana traiettoria. La risposta degli ospiti arriva con Tsadjout che svetta di testa su corner anticipando tutti, ma colpisce il palo. I padroni di casa trovano anche il gol del raddoppio al 42′ con Frattesi che in girata da dentro l’area al 42′, dopo un servizio di Lauriente, mette nell’angolo alla sinistra del portiere. Prima del termine del primo tempo, bella parata di Consigli su un destro da lontano di Benassi. La ripresa si apre con i neroverdi che continuano a macinare gioco, ma trovano un attento Carnesecchi che chiude, prima, la porta a Defrel deviando la conclusione del francese sulla traversa e, poco dopo, compiendo un autentico miracolo su Tressoldi. Ma. al 62′, la Cremonese riapre la partita: errore clamoroso di Erlic che serve Dessers con un colpo di testa all’indietro, permettendo così all’attaccante di stoppare di petto e di trafiggere l’incolpevole Consigli. Un gol che risveglia completamente gli uomini di Ballardini che sfiorano il gol del pareggio al 71′ con Vasquez, ma Maxime Lopez salva tutto sulla linea di porta. Ma la Cremo ci crede e al 74′ Consigli deve rispondere presente in uscita sul tentativo di Ciofani. I grigiorossi ci credono e insistono. E vengono premiati al 82′: lancio lungo di Carnesecchi, Dessers prende l’interno a Tressoldi, salta Consigli e da posizione defilata la mette dentro. La Cremonese ci crede, ma la rete di Bajrami al 91′ spegne ogni speranza dei grigiorossi. Termina così 3-2 al Mapei Stadium, si fa sempre più complicata la salvezza degli uomini di Ballardini: adesso sono 9 i punti di distanza con lo Spezia. Il Sassuolo, invece, si porta a quota 30 punti.

Foto: Twitter Sassuolo