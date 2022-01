La domenica nera di Benzema: sbaglia un rigore, si fa male e gli viene svaligiata la casa

Domenica da dimenticare per Karim Benzema, attaccante francese del Real Madrid. Su tutti i punti di vista, è stata una giornata amara per il giocatore. L’attaccante francese non ha brillato in occasione del match di campionato tra Real Madrid ed Elche. La gara, finita 2-2, ha visto l’attaccante fallire un calcio di rigore sul punteggio di 0-0.

Ma è stato solo l’inizio del pomeriggio da incubo. Benzema si è fatto male ed è stato sostituito da Carlo Ancelotti. Ma il peggio doveva ancora arrivare: sfruttando la sua assenza, dei ladri hanno fatto irruzione nella sua abitazione, svaligiandola. Per il capitano del Real Madrid non è la prima volta: un episodio simile era già successo nel 2019, mentre stava giocando contro il Barcellona.