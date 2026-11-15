La domenica di sosta di Sarri: il tecnico in tribuna a seguire il suo Figline contro il Poggibonsi

15/11/2026 | 16:52:24

Maurizio Sarri in questa domenica di sosta è stato presente allo Stefano Lotti per la partita tra Poggibonsi e Figline. Il tecnico dell’Atalanta ha scelto di trascorrere la sosta della Serie A nell’impianto dei Giallorossi toscani, un modo per tornare a gustarsi da vicino il calcio delle leghe inferiori, ma che nel cuore di Sarri occupa sempre un posto in prima fila.

Foto: X Atalanta