La discesa di Mourinho: quattro trofei e quattro esoneri negli ultimi dieci anni

29/08/2025 | 11:40:18

E’ finita l’era di José Mourinho al Fenerbahce, il tecnico portoghese è stato sollevato dall’incarico dopo l’eliminazione dalla Champions League. A Sport TV il tecnico ha commentato così il flop Champions e l’eliminazione per mano del Benfica: “Non mi piace trovare scuse per cose che non ne hanno. La squadra più forte, con i giocatori migliori e più esperti, ha vinto e ha meritato. Se fossimo andati in Champions avremmo probabilmente giocato otto partite, in Europa League è per puntare al trofeo”. I fatti parlano di quattro trofei negli ultimi dieci anni, un curriculum che in molti sognano, ma che in realtà evidenziano una parabola discendente del tecnico portoghese, viste le 22 coppe vinte negli anni precedenti, tra cui anche la Champions League con Porto e Inter. Negli ultimi anni, eccezion fatta per la vittoria della Conference con la Roma, sono gli esoneri a passare in evidenza: United, Tottenham, Roma e ora il Fenerbahce.

FOTO: X Roma