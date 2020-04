La denuncia di Iaquinta: “Nella cella di mio padre non c’è distanza di sicurezza”

Vincenzo Iaquinta, ex attaccante di Udinese e Juventus, ha denunciato il mancato rispetto della distanza di sicurezza per il Coronavirus nel carcere di Voghera, dove è rinchiuso il padre: “Partendo dal presupposto che mio padre è innocente! Questo è un disegno di una cella del carcere di Voghera! Come si fa a mantenere la distanza di sicurezza?”, è lo sfogo di Iaquinta sul suo account Instagram.

Foto: Nazionale italiana Twitter