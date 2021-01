La delusione di Pogba dopo l’eliminazione: “Non è la prima volta che succede”

AL termine della partita valida per le semifinali di Carabao Cup, o EFL Cup, che ha visto il Manchester City di Guardiola vincere 2-0 il derby contro lo United di Solskjaer, il centrocampista francese dei Red Devils Paul Pogba ha così commentato la prestazione della squadra: “Siamo delusi perché non è la prima volta che capita in casa contro il City. La partita poteva prendere entrambe le direzioni, stavolta abbiamo perso. Ed è molto fastidioso perché dietro tutto ciò c’è un trofeo. Dobbiamo fare di meglio di sicuro”.

Foto: Mundo Deportivo