La decisione del giudice sportivo: 2 turni e 20.000 euro di multa a Conte

Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per due giornate Antonio Conte “per avere, al 45° del secondo tempo, continuato a protestare in maniera veemente, successivamente al provvedimento di ammonizione, proferendo a gran voce frasi irrispettose nei confronti del Direttore di gara che proseguivano anche dopo il provvedimento di espulsione prima di lasciare il terreno di giuoco; nonché per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato il Direttore di gara medesimo con fare minaccioso urlandogli un’espressione gravemente offensiva; infrazione quest’ultima rilevata anche dal collaboratore della Procura Federale”. L’allenatore nerazzurro, oltre ad una multa di 20.000 euro, non potrà essere perciò in panchina contro il Benevento e la Fiorentina.

Un turno di squalifica anche per Gabriele Oriali, “perchè al termine della gara, reiterando le proteste anche dopo il provvedimento di ammonizione, raggiungeva al centro del terreno di giuoco il Direttore di gara urlandogli frasi irrispettose”. Oltre al turno di squalifica, ad Oriali è stata comminata una sanzione di 5.000 euro.

Foto: Twitter Inter