La Dea acciuffata sul più bello: il Psg in semifinale di Champions

L’Atalanta sfiora un sogno. Una gara ricca di spunti in Portogallo tra Atalanta e Paris Saint-Germain. I nerazzurri passano in vantaggio con Pasalic al 27′: rimpallo sbagliato di Kimpembe, palla che sfila verso Pasalic che a giro buca Keylor Navas. Si scatena poi il Psg che nel finale la rimonta con Marquinhos e Choupo-Moting che volano in semifinale di Champions League. Tanta amarezza nel finale con la Dea che sfiora la semifinale, esce fuori il talento dei parigini che archiviano la pratica nei tre minuti finali.

Foto: twitter Psg