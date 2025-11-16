La Danimarca spreca la chance qualificazione. Isaksen: “E’ una catastrofe, avremmo dovuto distruggere la Bielorussia”

16/11/2025 | 11:41:37

La Danimarca ieri sera sarebbe potuta essere una nuova qualificata al Mondiale, ma la compagine nord europea non e’ riuscita a battere la Bielorussia, ottenendo un deludente 2-2. Complice la sconfitta della Scozia in Grecia, i danesi vivendo avrebbero strappato il pass per il Mondiale. Ora invece sono solo un punto avanti alla Scozia, e martedì c’è lo scontro diretto in casa scozzese.

L’attaccante della Lazio, Gustav Isaksen, autore del gol del vantaggio dei suoi, ha parlato a fine gara senza nascondere la delusione.

Queste le sue parole: “È così deludente. È una catastrofe. Abbiamo concesso così tante occasioni… non so proprio cosa stiamo facendo. Ci siamo innervositi e abbiamo smesso di difendere tutti insieme.Se non vinciamo, non meritiamo di andare al Mondiale. Non credo che li abbiamo sottovalutati, ma è assurdo essere qui senza aver vinto”. Poi ha aggiunto: “Fa male in questo momento, e ovviamente dobbiamo rialzarci. Siamo fortunati ad avere ancora una possibilità, perché non vincere una partita così oggi è una catastrofe”.

Infatti, dallo scontro diretto con la Scozia emergerà la sentenza finale su pass dei Mondiali e playoff: “La Scozia ha perso con la Grecia? Sì, ma non è irrilevante? Se avessimo solo vinto, saremmo già qualificati. Fa male adesso. Con la squadra che avevamo oggi, avremmo dovuto distruggerli. Avremmo dovuto fare 4-5 gol”.

Foto: Instagram personale