La Curva Sud dopo le dimissioni di Agnelli: “Festa nazionale. È il giorno della nostra vittoria”

Le reazioni dei tifosi della Juventus, sui social e sui forum dei gruppi organizzati, non sono tardate ad arrivare dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e del CdA bianconero arrivate nella serata di ieri. Sulle storie Instagram della Curva Sud si legge: “Finalmente l’hai capito“. Poi sempre su Instagram: “Questo è il nostro giorno. Questo è il giorno per chi come noi non ha mai smesso di lottare nemmeno per un secondo. Questoo è il giorno della vendetta e della giustizia. Questo è il giorno che aspettavamo da troppo tempo. Questo è il giorno della nostra vittoria. Solo gli ultras vincono sempre“. E ancora: “Festa Nazionale“. Infine, il post con la Curva Sud piena.

Foto: Instagram Curva Sud Juventus