La Curva Nord risponde a Lukaku: “Non ci interessa quello che hai da dire, vieni al Meazza”

Risposta immediata della tifoseria nerazzurra alle parole in conferenza stampa di Romelu Lukaku con il Belgio, dove ha rivelato di avere molto da dire sulla situazione avvenuta in estate. La Curva Nord non si è fatta attendere e ha subito risposto al belga con un post su Instagram, dove ha scritto:

“Romelu Lukaku infame schif***. Non ci interessa quello che hai da dire, non ci interessano le tue giustificazioni e non vogliamo minimamente sentire la tua voce. Se hai le p***e (dubito) vieni al Meazza. Milano ti aspetta”.

Foto: curva nord instagram