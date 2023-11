La Curva Fiesole prende posizione: “La partita con la Juve non si deve giocare”

La “Curva Fiesole“, cuore del tifo della Fiorentina, prende posizione con un comunicato nel quale si evidenzia come disputare regolarmente la partita in programma domenica sera al “Franchi” contro la Juventus sarebbe una totale mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini colpiti dai danni provocati dal maltempo.

Questo il comunicato: “Una parte della nostra città è completamente in ginocchio, case distrutte, vite infrante e mentre continua a piovere si pensa di far giocare la partita di domenica come se non fosse successo nulla. In maniera netta, decisa e categorica, la Curva Fiesole chiede che la partita sia rinviata, che le energie e le risorse siano dedicate esclusivamente alla nostra gente in difficoltà e non per far svolgere un evento sportivo.Pretendiamo rispetto per le vittime, per i familiari, per chi ha perso tutto in poche ore e si trova ancora abbandonato, senza luce e gas, circondato dall’acqua”.

Foto: sito Fiorentina