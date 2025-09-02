La curiosità: Rabiot-Rowe, dopo la lite, subito avversari in Serie A

02/09/2025 | 12:35:45

La prossima giornata di Serie A capiterà dopo la sosta per le Nazionali, e sarà un nuovo inizio del campionato, stavolta a mercato chiuso, con le rose effettive. Uno dei casi dell’ estate è stata la lite in casa Marsiglia tra il centrocampista Adrien Rabiot e l’attaccante Rowe. Una lite pazzesca, raccontata da chi l’ha vista, sputi, pugni, calci, scene da saloon. Una lite che ha portato entrambi sul mercato e sono finiti in Italia. Rabiot è tornato nel Bel Paese dopo gli anni alla Juventus, firmando per il Milan. Rowe è finito al Bologna.

E coincidenza vuole che, per di più, per entrambi possa arrivare l’esordio in questa edizione di Serie A uno contro l’altro, visto che alla ripresa, il 14 settembre, si gioca Bologna-Milan. Le telecamere saranno certamente puntate su di loro, che clamorosamente, un mesetto dopo incroceranno nuovamente gli sguardi e chissà, magari anche altro.

Foto:Instagram Francia