La curiosa storia dei fratelli Thuram, nello stesso turno di campionato in campo nelle loro città di nascita

08/01/2026 | 13:30:46

Un ultima giornata di girone di andata particolare, quella vissuta dai due Thuram tra ieri e martedì sera. Il calendario della Serie A ha infatti proposto una bella casualità, quella per la quale nello stesso turno di campionato, i due fratelli abbiano giocato con le loro rispettive squadre nelle città in cui sono nati. Khephren Thuram a Reggio Emilia, in casa del Sassuolo (classe 2001), dove ha giocato con la sua Juventus, che ha vinto comodamente 3-0 sul Sassuolo padrone di casa. Dal Mapei Stadium al Tardini, ieri sera è stata invece la volta di Marcus e della sfida della sua Inter a Parma, suo luogo di nascita ormai 28 anni fa, quando papà Lilian giocava nel fortissimo Parma dell’era Tanzi. Quest’ultimo non era titolare, a differenza del fratello, ma ha comunque trovato il modo di scrivere una paginetta di storia: la sua rete, quella che ha certificato il risultato finale di 0-2, è infatti la più tardiva nella storia dell’Inter nel campionato di Serie A a 20 squadre. Il gol di Marcus Thuram al Tardini è giunto al minuto 97 e 6 secondi.

Foto: sito Inter