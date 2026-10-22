La crisi infinita United, Carrick circondato. Gli scenari

22/10/2026 | 11:30:57

Una crisi infinita, non certo una novità. E non possiamo dire di essere sorpresi dalla figuraccia di Como, ormai è una tendenza da anni perché il Manchester United è questo, non ha limiti quando deve perdere la faccia. Ieri, come aggravante, le parole di Bruno Fernandes dopo la sconfitta, sintesi dell’insoddisfazione e della chiara denuncia dal punto di vista tattico. Una squadra alla sbando. Lo United aveva dato fiducia a Carrick, ma in passato era accaduta la stessa cosa con Amorim e non solo, quindi siamo in una situazione davvero al limite. E un altro ko potrebbe incidere non poco. La lista degli eventuali pretendenti è ristretta, il nome di Nagelsmann (già sondato in passato) va tenuto in grossa considerazione. Quello di Conte non va certo scartato, ma bisogna verificare se davvero in linea con la tendenza di un club da sempre con idee poche e confuse, all’insegna di un mercato spendaccione con ritorni minimi e scelte davvero difficili da spiegare.

Foto: sito Manchester United