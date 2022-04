La crisi di Giroud: il francese a secco da sei gare. Continuano i problemi sotto porta del Milan

In casa Milan non è bastata la notte col Genoa per scacciare le streghe dei problemi offensivi palesati nelle ultime gare. Leao e Messias avrebbero potuto illudere i rossoneri, per la prima volta negli ultimi due mesi con più di un gol segnato, ma il derby di ieri ha ancora una volta manifestato qualche carenza di troppo. I numeri della crisi lì davanti sono rappresentati dalle sei gare consecutive senza reti di Giroud, su cui poggia tutto l’attacco rossonera vista l’assenza di Ibra e di Rebic. L’ultimo gol del francese è arrivato nella notte di Napoli, ma nelle successive gare contro Empoli, Cagliari, Bologna, Torino e Genoa l’ex Chelsea non è entrato nel tabellino. Ieri altri 90 minuti opachi, con tante sponde ma zero occasioni degne di nota. A Pioli il compito di recuperare il miglior Giroud in questo finale di stagione.

FOTO: Twitter Milan