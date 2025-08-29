La Cremonese vola, batte 3-2 il Sassuolo ed è prima a punteggio pieno. Sassuolo fermo al palo

29/08/2025 | 20:26:43

La Cremonese batte il Sassuolo 3-2 al termine di una gara palpitante tra due neopromosse in Serie A. I lombardi sono primi da soli in Serie A fino a domani, a 6 punti.

Aveva iniziato bene il Sassuolo ma negli ultimi quindici minuti, la Cremonese concretizza l’ottimo pressing attuato dall’inizio partita. La sblocca Terraciano di testa al 37′, abile ad impattare la palla su di un preciso corner di Vandeputte. Il raddoppio dopo due minuti: perde palla Doig, Sanabria viene servito in area, salta Muric e conclude a rete, ma il tocco decisivo è di Vasquez. Sassuolo attacca a testa bassa: al 43′ miracolo di Audero su una meravigliosa punizione di Berardi. Dagli sviluppi del calcio d’angolo, clamorosa traversa di Pinamonti. Primo tempo in cassaforte per la squadra di casa.

Nella ripresa, la Cremonese sembra controllare, ma il Sassuolo ha la forza di rimettersi in partita. Al 63′ Pinamonti riapre la gara, servito da Volpato in maniera egregia. Al 73′ arriva il 2-2. Calcio di rigore per gli emiliani, va Berardi dagli 11 metri e il capitano, dopo quasi due anni, torna a segnare in Serie A. Il Sassuolo prova a vincerla, ma si sbilancia e concede prima una chance clamorosa a De Luca al 90′. Poi nel recupero, la Cremonese guadagna in calcio di rigore per un fallo su Floriani Mussolini. Va De Luca dagli 11 metri e segna il 3-2. La Cremonese vola, sale a 6 punti, a punteggio pieno, il Sassuolo resta a zero.

Foto: X Cremonese