La Cremonese abbraccia Vialli: “Sempre al tuo fianco”

Sono ore difficili per Gianluca Vialli, ricoverato a Londra nell’ospedale dove era stato curato per il tumore al pancreas. Mercoledì scorso il comunicato con cui informava di dover sospendere (“Spero in modo temporaneo”) i suoi impegni come capo delegazione degli Azzurri.

La situazione, evidentemente, si è aggravata tanto da richiedere il ricovero in ospedale. Ieri pomeriggio è partita per Londra la madre, 87 anni.

La Cremonese ha voluto esprimergli la sua vicinanza con un post su Instagram: “Sempre al tuo fianco”.

Foto: Vialli Instagram