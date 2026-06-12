La Corea del Sud non sbaglia all’esordio, 2-1 in rimonta alla Repubblica Ceca

12/06/2026 | 10:16:21

La Corea del Sud inaugura il suo Mondiale con 3 punti, superando 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Asiatici che si trovano sotto allora di gioco, rete di Krejci, ma tra il 67’ e il 79’ rovesciano le sorti del match in loro favore con Hong Myung-Bo e Hwang In-Boem e collezionano la loro prima vittoria. Il tecnico, Hong Myungbo, ha espresso tutta la sua felicità dopo il triplice fischio: “Era la nostra prima partita ed è stato molto difficile. La cosa più positiva e che i ragazzi hanno vinto senza mai arrendersi. Anche dopo lo svantaggio ho chiesto ai ragazzi di continuare ad attaccare”.

Foto: Instagram Fifa World Cup