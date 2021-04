La Coppa Italia Primavera va alla Fiorentina: Lazio battuta 2-1

La Coppa Italia Primavera va alla Fiorentina che batte in finale la Lazio per 2-1.

Decisiva una doppietta di Spalluto, che ha realizzato all’8′ e al 32′ del primo tempo, portando i Viola sul doppio vantaggio.

La Lazio aveva anche riaperto la gara nella ripresa con un gol di Bertini al 58′ ma l’assalto finale dei capitolini è stato vano, a fare festa è stata la compagine toscana.

Bello il ricordo iniziale delle due squadre per Guerini, giovane morto lo scorso marzo in un incidente stradale, con le squadre che sono entrate in campo con una maglietta a lui dedicata.

Foto: Twitter Fiorentina