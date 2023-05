La Coppa Italia è dell’Inter! Doppio Lautaro ribalta Nico Gonzalez (2-1)

Inter, la Coppa Italia è ancora tua! La doppietta di Lautaro Martinez ribalta la Fiorentina: 2-1. I viola a passare in vantaggio dopo appena 3′: filtrante rasoterra di Ikoné che attraversa tutta l’area, sul secondo palo spunta Nico Gonzalez che insacca alle spalle di Handanovic. Il gol dell’argentino è la rete più veloce in una finale di Coppa Italia. È immediata la risposta dei nerazzurri, ma il tentativo di Dzeko finisce sul fondo dopo la deviazioni da parte della difesa viola. Al 24′ arriva la prima grande occasione nerazzurra per trovare il pareggio, ma Dzeko spara alto a tu per tu con Terracciano. Dopo aver sfiorato la parità, al 29′ arriva il pareggio nerazzurro con Lautaro Martinez su una grande imbucata di Calhanoglu. E al 37′ arriva anche il ribaltone dell’Inter firmato ancora dal Toro Martinez che insacca alle spalle di Terracciano con una grande girata al volo sul cross di Barella. La prima occasione nella ripresa arriva al 50′ ma Castrovilli impatta male e manca la porta di diversi metri. Ci riprova la Fiorentina al 56′ con Cabral, ma il colpo di testa del brasiliano è troppo debole per sorprendere Handanovic. I viola crescono, Inzaghi pensa subito ai cambi: dentro Lukaku e de Vrij, fuori Dzeko e l’ammonito Bastoni. Italiano segue il collega e inserisce Sottil al posto di Ikoné e Mandragora al posto di Castrovilli. Al 66′ arriva il primo squillo targato Big Rom, ma Terracciano respinge il tiro potente del centravanti belga. Al 72′ torna avanti la Fiorentina con Nico Gonzalez con un tiro forte sul primo palo, sul quale risponde presente Handanovic. Ancora pericolosa la Fiorentina con un tiro dalla distanza di Biraghi, ma il suo tiro sorvola la traversa della porta nerazzurra. Dopo gli affondi viola, arriva la grande occasione per il tris dell’Inter ma Dodò compie una grande chiusura su Gosens. Azioni da una parte e dall’altra e al 78′ è Handanovic a rendersi protagonista con un grande intervento su Jovic. Ancora una grande occasione per il centravanti serbo all’81’, ma il suo colpo di testa finisce largo. La Fiorentina insiste alla ricercare pareggio, grande dribbling di Nico Gonzalez che penetra e tenta il tiro che viene murato, sulla respinta ancora Gonzalez che colpisce di testa scavalcando Handanovic, ma Darmian salva tutto anticipando Cabral. L’Inter vince così la sua seconda Coppa Italia consecutiva, la nona nella storia nerazzurra.

Foto: Instagram Inter