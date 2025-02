La Coppa Italia chiama: Baroni gioca la carta Tchaouna

Oggi, alle ore 21:00, la Lazio scenderà in campo contro l’Inter nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Una gara molto importante per l’andamento della stagione delle due compagini che vogliono continuare la loro corsa verso il trofeo italiano. Certo è che non sarà una partita così semplice per i biancocelesti che dovranno fare a meno di un punto fermo come Castellanos. L’infortunio rimediato terrà l’argentino fuori dal campo ancora per un po’, con Baroni che in vista di questa sera dovrà correre ai ripari. L’alternativa più quotata sembrerebbe essere la presenza di Tchaouna dal 1’, ma attenzione a eventuali sorprese. Da non sottovalutare, inoltre, sono le scorie lasciate dall’ultimo scontro che ha visto la compagine capitolina cadere per 6-0.

FOTO: Instagram Lazio