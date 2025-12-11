La Coppa d’Africa e il mercato: Udinese in emergenza. E Lookman…

11/12/2025 | 18:25:53

L’Udinese perde i pezzi per infortunio e anche in vista della Coppa d’Africa. C’è lesione al flessore della coscia destra per Jordan Zemura, significa che l’esterno sinistro non potrà rispondere alla convocazione dello Zimbabwe in vista della prossima Coppa d’Africa. L’Udinese è in emergenza sulle fasce visto che Rui Modesto raggiungerà l’Angola mentre Kamara è alle prese con una fascite plantare. Il mercato è lontano, per il momento i friulani dovranno trovare una soluzione che possa tamponare in qualche modo l’emergenza. Il mercato non inciderà almeno per ora nei riguardi di Ademola Lookman che si è ripreso l’Atalanta e che adesso è massimamente concentrato sull’impegno con la Nigeria. Al ritorno in Italia la situazione sarà più chiara, ma per il momento gli interessi nei suoi riguardi non hanno portato a qualcosa di concreto.

Foto: sito Atalanta