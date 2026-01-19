La condanna della CAF: “Ci saranno sanzioni. Comportamenti inaccettabili in finale”

19/01/2026 | 11:55:14

Arriva la nota ufficiale della CAF in merito ai disordini verificatisi in campo nella finale della Coppa d’Africa.

Questa la nota che si legge: “Ci sono stati molti litigi durante la partita. Personalmente, penso che non ci fosse rigore, ma se l’arbitro lo ha assegnato, bisogna accettarlo: è il calcio. L’importante era continuare a giocare. Tutti volevano lasciare il campo, così ho chiesto consiglio a Claude Le Roy: è la persona giusta. Mi ha detto: ‘Bisogna restare e giocare’. Ho parlato anche con El Hadji Diouf, che mi ha dato lo stesso consiglio. Così ho richiamato tutti e ho detto: ‘Ragazzi, assumiamoci le nostre responsabilità, giochiamocela, che Diaz segni o meno’. Alla fine siamo stati premiati”.

Foto: sito CAF