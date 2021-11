La Colombia non segna. Valderrama duro con Muriel e Zapata: “Non facciamo gol a nessuno”

Intervistato da Olé, la leggenda del calcio colombiano, Carlos Valderrama ha criticato la nazionale dei Cafeteros, che rischia di non qualificarsi a Qatar 2022.

La Colombia èp infatti reduce da 5 partite senza segnare. Nel mirino della critica sono finiti i due atalantini, Muriel e Zapata, che lo stesso Valderrama non ha risparmiato.

Queste le sue parole: “Il problema non è nel modulo né nelle scelte. Se giochiamo a cinque non va bene, se ci sistemiamo a tre neanche. La verità è che questa squadra non riesce a segnare un gol. A nessuno. Purtroppo è cosi. Continuando di questo passo rischiamo di compromettere la qualificazioni ai mondiali anche se incredibilmente possiamo raggiungerli un punto alla volta. E pure in attacco abbiamo calciatori del calibro di Zapata e Muriel, che in Italia e in Champions stanno segnando a raffica. E’ impossibile che in Nazionale non segnino da una vita. Il calcio a volte è davvero strano, non riusciamo a vincere neanche una partita e nonostante questo siamo quarti in classifica con 17 punti e ci avviciniamo sempre di più al traguardo. Non resta che andare avanti e sperare che ci basti, ma non credo. Né sinceramente so cosa dire, non posso spiegare come si segni un gol”.

Foto: Sito Atalanta