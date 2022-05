La città di Leopardi per la prima volta in Serie C: è festa per la Recanatese

“La sera del dì di festa” direbbe Giacomo Leopardi, il più illustre cittadino di Recanati, per festeggiare la prima storica promozione della Recanatese in Serie C.

La compagine marchigiana per la prima volta nella storia, infatti, lascia il dilettantismo e vola in Lega Pro. Grande festa nella città di Leopardi, che ha accolto la squadra di mister Pagliari, vittoriosa ieri 3-0 in casa del Matese.

La Recanatese ha vinto il proprio girone di Serie D, il girone F.

E’ festa anche per un’altra matricola, il San Donato Tavarnelle, che per la prima volta sarà in Serie C.

Foto: Facebook Recanatese