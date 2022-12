La Christillin su Ronaldo: “Non ci fa pena, andrà in Arabia per 200 milioni”

Evelina Christillin, consigliere FIFA, è intervenuta su Raiuno per commentare il momento di Cristiano Ronaldo: “Sarà un capitano scomodo, ma con il suo commissario tecnico non si è comportato in modo sportivo. Deve rispettare le gerarchie perché non è diverso dagli altri. Presto andrà a giocare in Arabia Saudita con un contratto da 200 milioni: non ci fa tanta pena”.

Foto: Uefa