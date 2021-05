La Champions è Blues! Havertz decisivo, Guardiola al tappeto

Il Chelsea batte 1-0 il Manchester City e per la seconda volta nella storia si laurea campione d’Europa. Il City di Guardiola, strafavorito alla vigilia, esce con un bruciante ko. Una delusione enorme.

Un grande Chelsea in campo, che ha interpretato alla grandissima la gara. Decisivo un gol di Havertz al 42′ che in contropiede ha battuto Ederson in uscita.

Chelsea che ha sfiorato la rete del raddoppio in più occasioni, con lo stesso Havertz e Werner già nel primo tempo.

I blues hanno perso al 37′ anche Thiago Silva, sostituito da Christensen.

Manchester City opaco, che nella ripresa. Guardiola nel momento chiave, perde De Bruyne. Infortunio abbastanza grave per il belga, uscito quasi in lacrime al 59′.

Per il City si è spenta la luce. Un ottimo Chelsea ha mantenuto il vantaggio senza troppi problemi, anzi, fallendo in un paio di occasioni anche il raddoppio, che sarebbe stato anche più che meritato.

Nel finale, Guardiola si è giocata anche la carta Aguero, cercando la giocata dell’argentino all’addio, ma anche questo non è bastato, insieme ai 7 minuti di recupero assegnati da Laos.

Fa festa il Chelsea, fa festa Tuchel che dopo 10 mesi si prende la rivincita della finale persa con il PSH lo scorso agosto.

Foto: Twitter Chelsea