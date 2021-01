La cavalcata al contrario di Sandro Pochesci tra esoneri e incompiute

Quando va in tv, critica i suoi colleghi allenatori, come se fosse un opinionista libero e non un allenatore con tanto di patentino. Quando va in panchina, colleziona figuracce e incompiute una dietro l’altra, senza soluzione di continuità. E’ la storia di Sandro Pochesci che ha fatto bingo ma al contrario: da quando ha lasciato la Ternana, dove di sicuro non aveva ottenuto risultati da tramandare, ha infilato un gradino sbagliato dietro l’altro, dalla Casertana al Bisceglie passando per Carpi. Al punto che verrebbe da fargli una domanda: la prossima volta che andrà in tv per criticare i suoi colleghi, non sarebbe il caso di stare in silenzio per almeno sei mesi, guardando il suo “straordinario” curriculum ed evitando di lanciare fango nei riguardi di chi, rispetto a lui, vince e non pontifica?

Foto: zimbio