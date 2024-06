La Carrarese torna in Serie B dopo 76 anni! Finotto stende il Vicenza (1-0)

È festa a Carrara! Dopo il pareggio per 0-0 al Romeo Menti, la Carrarese vince 1-0 la finale di ritorno tra le mura amiche e si prende la promozione in Serie B: 1-0. Ai toscani basta la rete in avvio di gara – dopo appena 6′ – di Finotto. La Carrarese torna, così, in Serie B. Un traguardo che mancava da ben 76 anni, infatti la Carrarese, nel corso della sua storia, ha giocato due campionati di Serie B (1946-47 e 1947-48).

Foto: Instagram Carrarese