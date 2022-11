La carica social di Osimhen: “Super orgoglioso di questa squadra”

E’ arrivata ad Anfield la prima sconfitta stagionale per il Napoli, dopo 17 risultati utili consecutivi. I partenopei hanno subito un ko per fortuna ininfluente per la classifica nel girone A di Champions, qualificandosi come primi.

A suonare la carica, c’ha pensato l’attaccante nigeriano, Victor Osimhen, che su Instagram ha postato una foto di gruppo della squadra, scrivendo: “Super orgoglioso di questa squadra”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victor Osimhen (@victorosimhen9)



Foto: twitter Napoli