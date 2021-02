Artura Vidal ha suonato la carica in vista del derby. Nonostante ancora si aggiri il dubbio su una sua presenza o meno in formazione (in ballottaggio con Eriksen), attraverso un post su Twitter il centrocampista cileno ha scritto: “Oggi insieme più che mai, da squadra !!! Andiamo a prenderci i 3 punti, facciamo vedere chi siamo e dove vogliamo arrivare !!! Forza Inter”.

Foto: Twitter Personale