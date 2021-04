La carica di Benzema in vista del Clasico: “La partita più bella del mondo, la affronteremo come se fosse una finale”

Karim Benzema, numero 9 del Real Madrid, ha parlato del Clasico contro gli eterni rivali del Barcellona nel prossimo turno di campionato, ai canali ufficiali della Liga. Queste le parole del bomber dei Blancos: “È la partita più bella del mondo e la affronteremo come se fosse una finale. Real e Barcellona sono due squadre che hanno una grande storia e come sempre sarà una partita difficile contro una squadra a cui piace avere il controllo della palla. Noi entreremo in campo per vincere. I blaugrana hanno un buon portiere e poi c’è Messi, un giocatore che fa tutto. Dobbiamo stare molto attenti perché è molto pericoloso”.

Foto: Eurosport