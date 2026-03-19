La CAF risponde al Senegal: “Malcontento per gli episodi della finale, ma nessun favoritismo”

19/03/2026 | 13:30:51

Patrice Motsepe, presidente della CAF, ha risposto alle accuse di corruzione mosse dal governo senegalese dopo l’assegnazione della Coppa D’Africa al Marocco: “Avevo espresso il mio estremo malcontento per gli incidenti avvenuti in finale. La cosa più grave in quello che è successo è che ha danneggiato il buon lavoro che la CAF ha fatto negli ultimi anni per garantire che ci sia integrità, rispetto, etica e credibilità nei risultati delle sue partite. Gli eventi e gli incidenti che si sono verificati durante la finale evidenziano il lavoro che resta da fare di fronte a sospetti e a una mancanza di fiducia. Ciascuna delle 54 nazioni africane ha il diritto di intraprendere le necessarie azioni legali per difendere i propri interessi. Ci atterremo e rispetteremo la decisione che verrà presa al massimo livello. Un principio fondamentale è che nessun paese africano sarà trattato in modo più privilegiato vantaggioso o favorevole di un altro paese del continente africano”.

foto x caf