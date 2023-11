La caduta del Brasile apre la strada alla storia: Spagna unica squadra imbattuta in casa

Nella serata di ieri, mentre il calcio mondiale era ancora in fermento per la storica sconfitta del Brasile contro l’Argentina, la nazionale spagnola emergeva con un record unico nel percorso verso la Coppa del Mondo. Nonostante abbia recentemente completato le qualificazioni per Euro 2024, la Spagna ora può vantare l’eccezionale primato di essere l’unica squadra a non aver mai perso in casa durante le fasi di qualificazione per il Mondiale. La svolta si è presentata con la clamorosa caduta del Brasile, aprendo la strada per le furie rosse a scrivere una pagina indelebile nella storia del calcio internazionale.

Fino all’anno scorso, l’onore dell’imbattibilità nelle qualificazioni mondiali era condiviso da Italia, Brasile e Spagna. Tuttavia, il destino ha preso strade diverse per queste nazioni. Gli azzurri sono stati i primi a “cadere dal carro”, subendo una sconfitta dolorosa contro la Macedonia del Nord nella semifinale degli spareggi nel marzo 2022, costandole anche l’accesso ai Mondiali in Qatar.

Ora, a distanza di un anno, è il Brasile a lasciare la Spagna da sola nel mantenere questo prestigioso primato. Il colpo di testa di Otamendi ha consumato lo storico “Maracanazo” argentino ieri, segnando la prima sconfitta casalinga del Brasile dal 1954, anno di introduzione di questo sistema di qualificazione.

Foto: Twitter Spagna