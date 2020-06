La Bild sicura: Werner rinuncia alla Champions pur di trasferirsi al Chelsea già a luglio

Timo Werner, come noto, è ormai un promesso sposo del Chelsea. I Blues sono pronti a pagare la clausola rescissoria – leggermente inferiore ai 60 milioni di euro – per assicurarsi le prestazioni del talentuoso attaccante classe ’96. Intanto, dalla Germania arrivano aggiornamenti sull’operazione: secondo l’autorevole Bild, infatti, Werner avrebbe comunicato l’intenzione di trasferirsi a Londra già da luglio. In questo modo, lo specialista tedesco rinuncerebbe a giocare i quarti di finale di Champions League con la maglia del Lipsia pur di raggiungere Frank Lampard e il Chelsea il prima possibile.

Foto: Twitter ufficiale Champions League