La Bild sicura: Sancho ha deciso, vuole subito lo United. La situazione

Jadon Sancho è uno dei gioielli più preziosi del calcio europeo. 20 gol e 20 assist finora in stagione con la maglia del Borussia Dortmund, giocate di alta scuola e numeri da predestinato. E inevitabilmente le big – soprattutto quelle di Premier League – sono in prima fila per provare a strapparlo ai tedeschi, anche in virtù di un contratto non certo lungo (scadenza 2022). In pole position, però, ci sarebbe il Manchester United: secondo quanto riferisce Sport Bild, infatti, Sancho avrebbe preso una decisione sul suo futuro e avrebbe scelto di trasferirsi subito ai Red Devils. Il Dortmund, dal canto suo, vorrebbe tenerlo per un’altra stagione e spara alto, lo United è sempre più in pressing – anche grazie all’intervento di Rashford e Lingard – e farà leva sulla volontà del giocatore.

Foto: Twitter personale Sancho