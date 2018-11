La Bild sicura: Oliver Kahn in pole per la presidenza del Bayern Monaco

Novità importanti sul fronte societario in casa Bayern Monaco. L’ex leggenda Oliver Kahn è il favorito per diventare il nuovo presidente del club bavarese. Come riferisce la Bild, infatti, l’attuale numero uno Uli Hoeness sarebbe pronto a farsi da parte. Lo stesso presidente ha già ammesso che potrebbe dire addio e che prenderà la sua decisione molto presto. E proprio nelle ultime ore, tra gli altri profili candidati, si sarebbero accese le attenzioni su Kahn.

Foto: promiflash.de