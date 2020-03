La Bild sicura: Neuer in scadenza con il Bayern, si muove il Chelsea

Sembrano destinate a separarsi le strade di Manuel Neuer e del Bayern Monaco. Il contratto del portiere classe ’96 con i bavaresi è in scadenza a giugno e per ora non sembrano esserci i margini per il rinnovo. Infatti, secondo quanto riportato nelle scorse ore dalla Bild, le trattative per il prolungamento si sarebbero arenate: Neuer vuole un contratto pluriennale, mentre il club ha proposto un accordo annuale da rinnovare di stagione in stagione. Ecco perché altre società si sono già mosse: tra queste – come si legge tra le colonne della sopracitata fonte – ci sarebbe anche il Chelsea, che avrebbe fatto i primi sondaggi per Neuer.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco