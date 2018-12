La Bild sicura: il Lipsia blinda Werner, accordo per il rinnovo fino al 2023

Il Red Bull Lipsia si appresta a blindare Timo Werner. Secondo quanto annunciato dall’autorevole Bild, infatti, il club tedesco avrebbe raggiunto un’intesa totale per rinnovare il contratto dell’attaccante classe 1996, attualmente in scadenza a giugno 2020. Come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, Werner firmerà un nuovo accordo con il Lipsia fino al 2023, con annesso importante ritocco verso l’alto dell’ingaggio. Un rinnovo che dovrebbe mettere a tacere i rumors di mercato sul gioiello tedesco, corteggiato da tempo dalle big europee del calibro di Real Madrid e Bayern Monaco.

Foto: sito ufficiale Bundesliga